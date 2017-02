Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Au programme : des nouvelles super attendus de Jean-Vincent Placé, Frank Lapersonne la caution people et culture du FN et un coup d'oeil au Salon de l'Agriculture...