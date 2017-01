Les 4Q - Les bons plans des soldes  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?" Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures : au programme, les invités exclus de Jean-Jacques Bourdin, fini les "caricatures" chez Fillon on parle désormais d'interprétation, les anecdotes un peu salace d'un ancien joueur de handball, découvrez "The place-to-be" des sujets sur les soldes et enfin Florian Philippot, l'homme politique le plus invité des matinales, se lance sur YouTube, pas mal pour un politique qui en a marre de la com' en politique...