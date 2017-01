Les 4Q - "Non rien de rien, non Juppé ne regrette rien"  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Voici les 4Q qui aujourd’hui sont sponsorisé par Thomas Pesquet l’astronaute qui était ce ma tin sur Europe 1. Donald Trump et Gérard Larcher étaient en conférence de Presse en même temps, donc on a pas trop parlé de celle du Président du Sénat, Alain Juppé lui pète la forme, les Late Shows US s'en donnent à cœur joie sur le Trump-gate, enfin Quotidien vous décrypte la dernière pub Bouygues...