Les 4Q - La rue avec Fillon ? Pas vraiment...  

Qui, quoi, quand, et surtout « Qu’est-ce que c’est ? » Voici tout ce qui a marqué l'actualité depuis 24 heures. Au programme : la persévérance des pro-Fillon. Le Pénélope Gate n'aura pas raison de sa candidature, Fillon s'accroche, et il peut compter sur le soutien sans faille des électeurs de droite du 7ème arrondissement de Paris. Audrey Azoulay viendra ensuite enchanter vos cœurs : retour sur son incroyable performance lors des Victoires de la Musique... La Ministre de la culture s'est lâchée sur du Nirvana, et ça vaut le détour ! La St Valentin fait quant à elle la joie des JT qui n'ont pas hésité à nous refourguer leurs sujets les plus mielleux. Terminons enfin avec le monde merveilleux des publicités pour enfants. Extrait de Quotidien - Mardi 14 février 2017 - TMC