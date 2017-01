Les 4Q - Les super soutiens de François Fillon  

Ce sont les principes du journalisme : Qui, quoi, quand, et surtout "Qu’est-ce que c’est ?". Voici tout ce qu’on a vu depuis 24 heures. Voici les 4Q qui aujourd’hui sont sponsorisés par les 2 soutiens du jour pour François Fillon, Jean François Copé et Bachar Al Assad. Pendant ce temps, le Président François Hollande a dévoilé une plaque inaugurale, Manuel Valls a tenté un pose un peu curieuse pour être photographié et Robert Marchand continue son tour des plateaux télé et ca parle fort !