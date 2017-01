A quatre jours du premier tour de la Primaire de la Gauche, Quotidien continue d'interviewer les différents candidats. Après Benoit Hamon, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon, c'est au tour de Sylvia Pinel, François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias de répondre à un même questionnaire. Azzeddine Ahmed Chaouch, Camille Crosnier et Valentine Oberti sont allés interroger trois autres candidats à la primaire.