7 candidats, un questionnaire : Benoit Hamon répond (2/2)  

On peut le dire aujourd'hui. On a bien failli tout arrêter... Oui arrêter de recevoir des invités politiques. Parce qu'on en a reçu quelque uns pour la Primaire de la droite et du centre, et on ne peut par dire que les émissions étaient une réussite... C’était la foire à la Langue de bois. Et puis on s’est dit : on l’a fait avec la droite, on va persister avec la gauche… Mais différemment. On a établit un questionnaire et on le soumettra aux candidats de la Gauche… Les 2 tours de la primaire, c’est les dimanches 22 et 29 janvier. D’ici là, on va recevoir les candidats pour que vous puissiez les comparer et en choisir un. Le premier à s'y coller : Benoit Hamon