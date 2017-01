A la rencontre des chasseurs de djihadistes  

C’est un aspect méconnu de la lutte contre le terrorisme. Partout dans le monde, des internautes anonymes traquent les djihadistes sur Internet, Leur première mission c'est de lutter contre la propagande et la communication des djihadistes sur internet. Pour cela les internautes se construisent des faux profils FB et ne sont joignables que via l'application Telegram. Azzedine Ahmed-Chaouch a enquêté sur ces français et à même pu rentrer en contact avec eux et surprise c'est une mère de famille...