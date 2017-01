Vous galérez à avoir trente likes sur votre photo de Dinde de Noël ? Vous allez être un peu jaloux en regardant cette chronique. On reçoit les 3 influences du moment avec 3 univers différents : Adenorah, Kenza et Elsa. Et comme les réseaux sociaux sont un monde impitoyable, on va commencer par celle qui a le plus de followers.