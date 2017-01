'"This is the end..." les derniers morts du Président Barack Obama furent les 3 mêmes avec lesquels il avait commencé "Yes We Can". Dans ce discours d'adieu émouvant, long de 53 minutes, l'ancien Président des Etats-Unis a beaucoup parlé de démocratie et de liberté. Un discours émouvant où Obama a rendu un hommage émouvant à sa femme et ses enfants, à Joe Biden son fidèle vice président et au peuple américain.