Adrien Jaulmes, ce journaliste a vu le futur  

Quand Donald Trump est arrivé dans le bureau ovale de la Maison Blanche vendredi dernier, il a trouvé un rapport de la C.I.A sur ce que sera l’état du monde en 2035. Un rapport passionnant préfacé par Adrien Jaulmes, prix Albert-Londres et grand reporter au Figaro. Un livre, ou plutôt un le rapport du Conseil National du Renseignement qui fournit analyses et perspectives à la CIA. Pour Quotidien il nous parle de l'avenir du Monde et des changements auxquels il faut s'attendre pour 2035 : repli identitaire et interconnexion en temps réel, essort des populismes, puissance de la Russie et de le Chine.