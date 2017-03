Alain Juppé : "la candidature de Fillon est une impasse"  

"Je ferai une déclaration à la presse demain à Bordeaux à 10h30". Alain Juppé a été clair : C’est fini. Juppé ne reviendra pas. Mais dans un discours, le plus intéressant, c'est souvent quand on sort de ses feuilles. Voici le texte distribué aux journalistes. Si on « décrypte » bien ce que dit Alain Juppé, la candidature de Fillon est condamnée. Et il l'a répété quelques minutes plus tard en conférence de presse, avant le conseil municipal.