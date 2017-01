Ce soir, c’est théâââââtre dans « Quotidien » !!! Et on reçoit la nouvelle star des planches, le « sauveur du théâtre » pour l’Obs, « Le magicien des planches » pour « Le Parisien » ou « Le wonder boy » du théâtre pour Le Figaro… Il a 34 ans, il est acteur, auteur et metteur en scène : voici Alexis Michalik…