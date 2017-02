Anti-Trump : Martin Weill à la rencontre des frondeurs californiens  

La résistance anti-Trump s’organise et un Etat mène la fronde : la Californie. C’est l’Etat le plus riche et le plus peuplé des Etats-Unis avec ses 40 millions d’habitants. Et Donald Trump n’aime pas qu’on lui résiste...En cause, les villes de Californie qui refusent de dénoncer et d’expulser les sans-papiers. Depuis quelques semaines, les services de l’immigration ont lancé d’impressionnantes opérations d’expulsions de clandestins ces dernières semaines dans plusieurs villes des Etats-Unis…Mais Los Angeles résiste et a trouvé une parade : la ville vient de voter une loi qui donne un statut légal à une certaine catégorie de travailleurs illégaux, les vendeurs de rue. Extrait de Quotidien - Mardi 14 février 2017 - TMC