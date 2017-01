On a fouillé dans toutes les archives… Et on a retenu TROIS images. En 1, c’est sa première apparition télé. Elle date de 1991. ll a 31 ans et il intervient en tant que prof de philo dans Bouillon de Culture. En 2, ce reportage de 2000 où l’on le avec Arnaud Montebourg lutter contre la fraude fiscale européenne. Ce qui nous amène à CE constat : il est sur toutes les archives un poil gênantes de ses concurrents à la Primaire.