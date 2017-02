Une loi pour éviter le "tous pourris" votée à l'unanimité hier à l'Assemblée  

Aujourd’hui, si vous n’avez pas de casier judiciaire vide, vous ne pouvez pas devenir infirmier, médecin, journaliste, magistrats, taxi, banquier, policiers et 400 autres métiers… En revanche, vous pouvez être Président de la République. Ça s’est bien déroulé hier en fin de journée à Paris. Nous sommes à l’Assemblée Nationale et voici une proposition de loi soumise à l’assemblée par Fanny Dombre Coste, députée de l’Hérault qui fait partie de celles et de ceux qui s’inquiètent du sentiment « de tous pourris ». Les candidats à la Présidentielle doivent avoir un casier judiciaire vide pour pouvoir se présenter.