Qui aura la Gaule c'est le rendez-vous de Quotidien pour suivre la Présidentielle de 2017. Au programme aujourd'hui : meetings pour Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, Vincent Peillon un peu perdu sur BFM, le scoop de Rama Yade et le selfie "joue contre joue" de François Hollande. Et quand la Primaire a des allures de l'élection Miss Univers...