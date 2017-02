Qui aura la Gaule ? - Francis Lalanne, moi député !  

Et au mois de juin, nous allons aussi voter pour les élections législatives. Plus de 5000 candidats pour 577 postes de députés. Comment exister quand on est un petit candidat ? Il faut faire du #BUZZ ! Exemple avec la liste "de la force éco-citoyenne" qui organisait un happening avec Francis Lalanne pour appâter les médias. Car Francis Lalanne fait trembler la République, mais séduit-il les électeurs... Quotidien a vérifié !