Salon des bébés : alors ça fait quoi d’être parents ?  

Il y a des salons pour tout ! On connaissait le salon de l’agriculture, le salon du livre, le salon de l’auto et il y a les salons dits de "niche" comme le salon des bébés ! C’était donc ce week-end à Paris : on a vu des tétines, des bavoirs, des poussettes qui fonctionnent comme les tentes Quechua, des balais à chiotte… à moins que ce soit des brosses à biberons et même des crooners pour bébé et bien sûr des bébés… pleiiiin de bébés… des bébés qui mangent, qui se font embobiner et qui pleurent forcément..