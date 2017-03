Benoit Hamon conquérant en terre sarkosite  

Benoit Hamon, faisait hier soir son meeting à Nice, dans la ville du sarkozyste Christian Estrosi, pas vraiment une terre de gauche, donc, on vote là bas à droite et à l’extrême-droite. Un meeting en terre ennemie, où les militants semblaient plutôt remontés envers les socialistes qui lâchaient Benoit Hamon. Evènement : Après Emmanuel Macron, c'est Benoit Hamon, le candidat socialiste l'invité de Quotidien. Après une primaire tendue qui a vu l'ancien ministre Ministre de l’Éducation nationale, devenir le candidat socialiste face à Manuel Valls son ancien premier ministre où en est la candidature socialiste à la présidentielle 2017. Benoit Hamon revient sur sa campagne qui pour certains observateurs peine à décoller, son programme sur l'économie et l'école et enfin sur le PS et son orientation "à gauche" qu'il peut incarner.