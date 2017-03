Benoit Hamon présente son programme  

Ce matin Benoit Hamon a présenté son programme à la maison de l’architecture. Pendant une heure et demi,le candidat socialiste présenté toutes ses mesures, en détail. Le public était très attentif avec au premier rang le patron du PS, Jean-Christophe Cambadélis, l’ancienne ministre Aurélie Filippetti et l’écologiste Cécile Duflot. Quotidien y était. Evènement : Après Emmanuel Macron, c'est Benoit Hamon, le candidat socialiste l'invité de Quotidien. Après une primaire tendue qui a vu l'ancien ministre Ministre de l’Éducation nationale, devenir le candidat socialiste face à Manuel Valls son ancien premier ministre où en est la candidature socialiste à la présidentielle 2017. Benoit Hamon revient sur sa campagne qui pour certains observateurs peine à décoller, son programme sur l'économie et l'école et enfin sur le PS et son orientation "à gauche" qu'il peut incarner.