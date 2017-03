La boulette des Oscars enfin expliquée  

la cérémonie des Oscars 2017 s'est conclu dans la plus grande confusion, lors de la remise de l'Oscar du Meilleur Film, il y a eu une erreur d'enveloppe faisant croire quelques instants que c'était Lalaland le film vainqueur et non Moonlight. On connait les responsables de cette incroyable bévue : la société d’audit et d’expertise PriceWaterHouseCoopers. Quotidien sur ce qu'il s'est passé lors de la Cérémonie la plus glamour du cinéma.