C'est la fête du slip  

Vous ne le saviez peut être pas, mais dimanche dernier c'était la "« No Pants Subway", traduisez : la journée sans pantalons dans le métro. Une initiative lancée en 2002 à New York. Mais depuis, une soixantaine de villes ont rejoint le mouvement. Et voilà ce que ça donne : des images ultra glamour, des hommes et des femmes en slip, en culottes, en caleçons, et même en string. à Londres, à Toronto, à Berlin, à Varsovie. Quotidien a rencontré un des nombreux participants de cette drôle de tradition, il nous explique comment il procède, mais surtout pourquoi il le fait.