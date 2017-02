Le Carnaval de Dunkerque : le carnaval le plus fou de la planète  

Il y a des marronniers qu’on adore : le salon de l’agriculture, le Hellfest, la Fashion week… Et chaque année, fin février, il y a… le Carnaval de Dunkerque. Au bureau, les équipes de tournage se battent pour y aller, et cette année, Emmanuel Le Ber et Sébastien Tête ont tiré le gros lot ! Direction le Chnord… Alors « Kessadi Dunkerque » ? On adore quand la ville de Dunkerque se transforme pour le festival. Pendant le Carnaval toutes les vannes sont autorisées, même les plus nulles… C’est la fête des bons petits plats du Chnord. On a croisé plein de déguisements rigolos. Bref, le Carnaval de Dunkerque, c’est 3 jours de fête où tout le monde se lâche.