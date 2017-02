Les invités du jour sont quatre, ils ont entre 13 et 20 ans et ce sont les héros d’un film effrayant et fascinant adapté d’une BD culte… Le film s’appelle « Seuls ». Voici Sofia Lesaffre, Stéphane Bak, Paul Scarfoglio, Kim Lockhart et Jean-Stan du Pac… Un film de David Moreau, le réalisateur de "20 ans d’écart" et ça sort mercredi prochain.