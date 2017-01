Catherine Laborde : "Vous allez m’oublier, je ne vous oublierai pas..."  

Hier, on ne s’y attendait pas, on était sur le canap’… On attendait le film du dimanche pépère… Catherine Laborde est apparue comme d’hab et tout d’un coup… venu de nulle part… A la fin de sa météo… Elle a surpris et ému tout le pays hier en annonçant son départ. Un texte émouvant auquel personne ne s’attendait. "Vous allez m’oublier, je ne vous oublierai pas. Je vous aime". Un jingle qui est parti trop vite. Ce soir, elle parlera sans jingle. Voici Catherine Laborde.