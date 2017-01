Cécile Alduy étudie le poids des mots  

Quels sont les mots qu'emploient à longueur de discours les hommes et femmes politiques ? Pour la première fois, un bouquin scientifique analyse les mots de ceux qui nous dirigent. C'est Cécile Alduy, chercheuse de la prestigieuse université de Standford qui a analysé les mots-fétiches, les mots-tabous. Sur le plateau de Quotidien, elle nous explique sa methodlogie, le sens de son travail et en quelques exemples les différences entre les mots de François Fillon et ceux de Marine Le Pen.