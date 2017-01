Le Clapping de Yann Barthès avec les Experts  

Et de 6. Hier soir la France a remporté son sixième titre de champion du Monde contre la Norvège. Une victoire construite en deux temps, une première période serré, puis une deuxième totalement libérée, où les Experts ont totalement contrôlé. Un sixième titre obtenu dans une compétition où Nicolas Karabatic et ses coéquipiers n'ont jamais vraiment tremblé. Nedim Remili, Michael Guigou, William Accambray, Thimothey N'Guessan et Olivier Nyokas sont sur le plateau de Quotidien pour revenir sur ce titre, comment ils l'ont fêté, la visite à l'Elysée avec François Hollande, la première mi-temps un peu compliqué, le choc de génération de cette équipe mais aussi ce que représente le hand en France.