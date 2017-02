ParlementTransparent : de la transparence, bordel ! Interpellez vos députés  

Hier, sur le plateau, il y a eu environ 20 secondes de silence… Pourquoi 20 secondes ? On vous explique : Hier, nous avions Didier Migaud, Président de la cour des Comptes. C’est son institution qui s’assure de la bonne utilisation de l’argent public, de NOTRE argent. A la question « Qui les contrôle les députés ?" Yann Barthès pensait que Didier Migaud allait répondre « une institution qui s’appelle Tartempion et qui surveille les dépenses du parlement ». Et en fait, non. Personne ne surveille les dépenses de nos députés et de nos sénateurs. Ah si… Eux même se contrôlent… On a décidé d’ouvrir un gros dossier, le dossier s’appelle #parlementtransparent. On va prendre le taureau par les cornes. On va faire une série pour informer ceux qui nous regardent… Et interpeller nos parlementaires… Pour que ce soit plus transparent.