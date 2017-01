Danny Boyle ressuscite les années 90 avec T2 Trainspotting  

C'est un des films les plus attendus de l'année, 21 ans après Trainspotting, le film anglais le plus important des années 90, Danny Boyle ressuscite les sales gosses pour une deuxième volet toujours aussi druggy. Deux décennie plus tard, on reprend donc le même réalisateur, le même casting, le même scénariste, la même costumière, tout pareil mais avec les rides en plus, mais qu'est ce qui a changé entre les années 90 et notre époque. Danny Boyle, réalisateur de "Petits Meurtres entre amis", "Slumdog Millionnaire" ou "127 heures" revient sur l'énergie de cette époque, et sur les idéaux des jeunes de cette époque face à la réalite de 2017.