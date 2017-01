Dany Boon, "Rire avec, jamais contre"  

Hier encore, son "Bienvenue chez les Chtis" a cartonné sur TF1, Dany Boon est de retour le 01 février au cinéma avec "Raid Dingue" une nouvelle comédie populaire dont il est devenu le grand expert que ce soit en tant qu'acteur ou réalisateur. Dans son 5e film, ce n'est plus lui le personnage, gaffeur, distrait et sympa mais une femme, Alice Pol. Pour Quotidien, Dany Boon nous parle du Raid, faire une comédie dans le contexte de menace terroriste, du racisme et de sa casquette de producteur.