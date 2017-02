La relève de la soul belge est là ce soir ! Le flamand Delv!s, de son vrai nom Niels Delvaux cartonne avec sa funk période motown et sa voix irrésistible. Son tube « come my way », à cheval entre Mickael Jackson et Justin Timberlake va vous faire danser. Voici Delv!s avec « come my way » Welkom ! L'album « No Ending », sortira le 18 avril.