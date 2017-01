Derek Blasberg, l'homme le plus cool de la planète ?  

Alors que la Fashion Week se clôture, Quotidien reçoit Derek Blasberg Journaliste mode pour CNN et Vanity Fair. Sa passion est simple : la mode la mode la mode. Cet ami des stars a, à peine 34 ans, et est devenu en quelques années une figure incontournable des médias et de la mode aux Etats-Unis. Ce Truman Capote et le Carrie Bradshaw de sa génération, comme l'a décrit le New York Times nous parle d'Instagram, des peoples qu'il côtoie, et de la fashion évidemment...