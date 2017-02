Didier Migaud : "l'éco-taxe, un milliard d'euros jeté par la fenêtre"  

Chaque année, il vient en exclusivité sur notre plateau pour nous dévoiler son nouveau rapport sur OUI ou NON : l’argent public est bien dépensé.Voici le Président de la Cour des comptes, Didier Migaud. Il nous réserve la primeur du rapport 2017… Ce document publié depuis 1832 est toujours très attendu et très redouté… On rappelle que la mission de la Cour des Comptes c’est de s’assurer du bon emploi de l’argent public et d’en informer le citoyen… Puisque l’argent public, c’est notre, c’est l’argent des citoyens