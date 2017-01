Donald Trump fustige déjà les médias  

Une démocratie se définit aussi par une presse libre et indépendante. Les relations entre la Maison Blanche et la presse s’est encore plus détériorée ce week-end et cela de manière plutôt inquiétante. Tout a commencé par une comparaison entre la foule lors de la première investiture d'Obama en 2007 et celle plus feutré du nouveau POTUS. Une comparaison qui n'a pas plus du tout à la nouvelle Maison-Blanche. Mais c'est un autre événement que souligne Quotidien, Donald Trump a transformé et comparé ce qui était une visio-conférence avec des militaires en une sorte de conférence de presse... sans journalistes. Glaçant.