Donald Trump rencontre Justin Trudeau son voisin canadien  

C’est l’image du jour aux Etats-Unis et elle est beaucoup plus importante qu’elle n’y paraît. Hier Donald Trump rencontrait pour Justin Trudeau, il est jeune, bogosse, souriant, pacifiste, féministe, écolo, multiculturel, et moderne, bref l'opposé de Donald Trump. Tout les oppose et pourtant... Hier en tous cas le jeune premier ministre canadien a du certaine façon voulu montrer son territoire, une manière toute diplomatique de montrer sa différence avec le nouveau locataire de la Maison Blanche.