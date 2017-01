Donald Trump est le Président des Etats-Unis depuis 6 jours et il n’a pas fini de nous surprendre. Hier soir sur ABC, Donald Trump a donné sa toute première interview en tant que Président. Une interview où Trump a parlé déco du bureau ovale, où on a pu constaté qu'il n'avait toujours pas digéré la comparaison entre son investiture et celle d'Obama.