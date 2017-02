Donald Trump : un mois de tweet, de golf et d'amour avec les médias  

Ca fait presque un mois que Donald Trump est à la tête des Etats-Unis et on ne peut pas dire que ce soit ennuyé. Martin Weill sur ce premier mois complètement fou où l'on a a vu le nouveau POTUS s'égosiller sur twitter, jouer au golf et déclamé quotidiennement son amour pour les journalistes. Ces derniers le lui rendent bien, le New York Times a même diffusé une publicité pendant les Oscars. Des médias plutôt proche de Trump comme FOX News ont même commencé à attaque le président milliardaire, une première.