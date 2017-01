Vendredi, Yann Barthès reviendra dans Quotidien sur l'Investiture de Donald Trump. Mais c'est quoi déjà cette cérémonie ? C'est le moment le moment où Donald Trump va porter serment sur les marches du capitol, Obama ne sera plus président des Etats-Unis, Donald Trump récupère les pouvoirs et tout ce qui va avec : la voiture, les services secrets, la Maison Blanche… Et les emmerdes.