Donald Trump dans une sextape ?  

C'est le scandale du jour, une information démentie catégoriquement par Donald Trump himself, le nouveau président des Etats-Unis serait impliqué dans un scandale sexuel. C'est un document de 35 pages que le site Buzzfeed a révélé. Il s'agirait d'une note rédigée par un ex-espion britannique, et elle ferait état de frasques sexuelles du milliardaire américain, lors de ses voyages en Russie. Cette note est même très précise, elle raconte en détail une scène dans un hôtel de Moscou le ritz carlton en 2013. Selon Buzzfeed, la fameuse note détaille une orgie. Donald Trump aurait employé des prostituées pour s'adonner à la golden shower...devant lui. Pardon pour les détails: mais il aurait demandé aux prostituées de s'uriner dessus. Précision: la scène aurait eu lieu dans la suite où le couple Obama, avait déjà séjourné lors d’un passage à Moscou. Cet épisode aurait été enregistré par des caméras des services secrets russes. Alors on utilise le conditionnel, et c’est très important, car pour le moment ces révélations n'ont pas été confirmées. Azzedine Ahmed-Chaouch revient pour nous sur cette polémique sur fond d'espionnage et de chantage politique...