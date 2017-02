C'est l'un des premières visites officiels à la Maison Blanche de l'ère Trump. Donald Trump recevait Shinzo Abe, le premier ministre japonais et sa femme. Plus qu'une simple ce fut un long week-end qui avait été organisé à base de visite de la Maison Blanche, longue poignée de main (19 secondes) et week-end en Floride avec partie de golf et pas mal d'ennuie...