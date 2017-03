Les droits des Femmes en danger avec Donald Trump ?  

Hier c'était le 08 mars et donc la journée des femmes. Martin Weill revient sur les relations tendus entre les féministes et le nouveau Président des Etats-Unis. Elles étaient d'ailleurs hier dans la rue, des milliers de femmes ont participé à cette journée de grève pour le droit des femmes. Elles ont manifesté en nombre à Los Angeles ou encore à Washington, devant la Maison-Blanche. C'est à New-York qu'elles étaient les plus nombreuses, l'occasion pour Quotidien de comprendre leurs revendications et leurs craintes.