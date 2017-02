Ed Sheeran : il connait toutes les chansons d'Eminem  

Il est tout simplement ce qu’on appelle une méga-superstar planétaire. Voici Ed Sheeran. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore…Il est né en 1991… Il commence à chanter dans une chorale d’Eglise… Il apprend la guitare tout seul… Et en 2008, il a 17 ans et voici sa toute première télé. En 2011, sa carrière EXPLOSE avec ce tube « The A team ». Il enchaîne les concerts, les festivals… Et il est même invité à chanter pour le jubilé de la Reine en 2012. 2013 : deuxième album et encore un tube « Thinking out loud ». Il remplit 2 Wembley de suite… Il a 26 ans, son dernier album s’est vendu à 14 millions d’exemplaires.