Emmanuel Macron : 1 an de campagne analysé  

L’histoire de la campagne d’Emmanuel Macron a commencé il y a 1 an : le 6 avril 2016, à cette époque, il est encore Ministre et "réfléchis et consulte". En août il démissionne de son poste de Ministre de l'Economie. Mais il faut attendre, novembre pour que le leader d'"En Marche !" annonce sa candidature à la Présidentielle. Quotidien revient sur un lancement de campagne extrêmement bien maîtrisé, où la communication n'a jamais été laissé au hasard. Evènement : Emmanuel Macron est ce soir sur le plateau de Quotidien. OVNI de la Présidentiel, son positionnement "ni de droite ni de gauche" attire de plus en plus de curieux à défaut d'une franche adhésion. Ses meetings sont complets mais les errements autour de son programme ont parfois désorienté ou désarmé ses adversaires. Alors qu'ils sont nombreux au PS a être tenté par le leader d'"En Marche !" à Droite aussi, la question d'un ralliement se pose face aux affaires de Fillon et à une droitisation de sa campagne. Pour Quotidien il répond à toutes les questions.