Emmanuel Macron présente son presque-programme en secret  

"Emmanuel Macron n'a pas de programme" c'est la petite musique qu'on entend de plus en plus chez les adversaires et parfois dans médias du candidat à la Présidentielle. Un musique qui devient de plus en plus forte et qui commence à agacer son équipe. 40 journalistes ont donc été convié presque en secret à une présentation powerpoint de ses propositions. Une mission "On a un programme" où Paul Larrouturou a été convié. il revient pour Quotidien sur cette drôle d’expérience.