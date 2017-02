Emmanuel, Yanis et Issa et le rôle des médias  

Une semaine après l’interpellation de Théo et son viol présumé par un policier à Aulnay-sous-Bois, l’affaire fait la une et les violences se poursuivent en banlieue parisienne. Comment éviter la contagion et la catastrophe d’une campagne présidentielle qui se déroulerait sur fond d’émeutes dans les cités ? Quotidien a décidé de donner la parole avec trois personnes ce soir. Tout d'abord Emmanuel, c'est lui qui samedi a eu le courage de sauver une petite fille d’une voiture en feu lors de la manif organisée par Yanis et Issa. dans Quotidien ils reviennent tous sur cette manifestation, la relation avec la police et ce qu'il demande aux hommes politiques.