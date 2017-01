Entrez dans la tête de Marine Le Pen  

Ce soir, Quotidien va mener une expérience un peu limite, penetrer ensemble dans la tête de Marine Le Pen. C'est Michel Eltchaninoff, agrégé et docteur en philosophie, spécialiste de la pensée russe et rédacteur en chef de "Philosophie Magazine" qui s'est prêté à l'exercice après être entré dans celle de Vladimir Putin. L'idée comprendre la réflexion, les références et le mécanisme intellectuelle derrière le discours "apaisé" de la Présidente du Front National.