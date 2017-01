Eric et Quentin sont à l’Alpe D’Huez où se tient le Festival International du film de comédie. L'occasion pour eux, de nous passer le bonjour et de nous présenter ce célèbre festival. Ils ont même décidé de s’incruster lors de la cérémonie d'ouverture avec Omar Sy, mais ca reste moins dangereux que Martin Weill et Hugo Clément.