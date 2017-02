Les Espoirs des César 2017 prêts à crever l'écran  

Ce sont les nouvelles figures à surveiller dans le cinéma français, Jonas Bloquet (Elle), Damien Bonnard (Rester), Corentin Fila et Kacey Mottet-Klein (Quand on a 17 ans), Niels Schneider (Diamant noir) pour les garçons, Oulaya Amamra (Divines), Paula Beer (Frantz), Lily-Rose Depp (La Danseuse), Noémie Merlant (Le ciel attendra) et Raph (Ma Loute) pour les filles sont les nouveaux visages du cinéma français. Un visage multiple qui démontre à la fois la diversité du cinéma français mais aussi toute sa singularité.