Martin Weill à la rencontre des journalistes de la Maison Blanche  

Alors que Donald Trump était interviewé par ABC, Martin Weill rencontrait ceux qui suivent au quotidien le Président américain : les journalistes accrédités à la Maison-Blanche. Chaque jour, ils suivent les briefings du porte-parole dans la salle de presse, et tu vas voir, ils ont même leur propre espace réservé dans l’aile Ouest de la Maison-Blanche. Pour Quotidien ils reviennent sur ces premiers jours mouvementés et comment ils voient leur travail sous Trump à l'intérieur de la Maison Blanche. Pour certain c'est juste un nouveau style, pour d'autres cette stratégie doit servir à Donald Trump pour creuser le fossé entre les journalistes et les citoyens.